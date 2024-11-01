İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Güvenlik güçlerinin terör örgütleri ile mücadelesi sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yeni bir çalışma yapıldı.Yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında emniyet mahrem yapılanmasında ve askeri mahrem yapılanmada yer aldıklarına dair tespitler bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul merkezli 15 adrese düzenlenen operasyon sonucu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.