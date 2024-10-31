Yunanistan’ın geri ittiği 11’i çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen içinde çocukların da bulunduğu 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler görevlendirildi.Olay yerine Sahil Güvenlik Botu ile giden ekipler, lastik bot içerisinde 18 düzensiz göçmen tespit etti.Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarıldı.