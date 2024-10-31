ABD diken üstünde! Seçimler karakolda bitebilir

ABD seçimleri için erken oy kullanma başlamıştı. Şu ana kadar 50 milyona yakın seçmen oy kullandı. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump da son haftaya girilmişken mitinglerini arttırdı. Dünyanın merakla beklediği seçimi SETA Washington D.C Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat değerlendirdi.'İKİ ADAY SEÇMEN MOBİLİZASYONUNA YOĞUNLAŞTI'Kanat yaptığı değerlendirmede, 'ABD'de oy kullanma işlemi son 3-4 haftadır devam ediyor. Erken oy kullanma başladı ve yaklaşık 50 milyon oy kullanıldı. Amerikan seçimlerinde katılım oranları diğer demokrasilere oranla ciddi derecede düşük. ABD'de seçimlerinde katılım oranı genelde %50-60 arası olur.2020 yılı ABD'de en çok katılımın olduğu seçimler oldu. Bu kadar kutuplaşmış bir sistemde sandığa gitme özel bir önem taşıyor. İki adayda şu an tamamen seçmen mobilizasyonu ve sandığa seçmenlerini götürmeye yoğunlaşmış durumdalar.' dedi.MUSK'IN TURMP'A DESTEĞİMusk gibi isimlerin Trump'a destek vermesini de yorumlayan Buğra Kanat,'Elon Musk için burada daha ciddi bir unsur var. Musk, Trump lehine başlattığı seferberliği Biden yönetiminin ekonomik olarak fazlaca düzenleyici kurumlara önem verdiği teknolojinin ilerlemesini ve iş adamlarının önünü aldığını savunarak Trump ile bu kurumların ortadan kalkacağı ve kuantum sıçramasını yaptırabilecek bir ülkeye ABD'yi dönüştüreceğini savunuyor. O yüzden Trump'a bu kadar destek veriyor.' ifadelerini kullandı.'SEÇİM KARAKOLDA BİTEBİLİR'ABD'deki anketleri de değerlendiren Kanat, 'Anketler bazında bu kadar yakın bir seçim olmamıştı.2016 ve 2020'de anketlerin ciddi oranda yanılmasından dolayı şimdi çok daha dikkatliler. Anketlerin ortalamasında 1-1.5 puan fark var. Harris az bir şekilde önde gözüküyor. Salıncak eyaletlerin hepsinde %1'in altında bir fark var ki bunların hepsi hata payının içerisinde. Seçinden sonra sonuçların karakolda biteceği bir durumu gösteriyor.' dedi.'DEMOKRATİK KURUMLAR CİDDİ EROZYONA UĞRAYACAKTIR'Sonuçlar sonrası 2020 kongre baskınına benzer bir kaosun Amerika'da olma ihtimali sorusuna karşı Kılıç Buğra Kanat, 'ABD'lileri en çok endişelendiren durum. 2020 seçimlerinde kutuplaşmanın hangi boyuta geldiğini görmüştük. Özellikle %1'in altındaki sonuçlar bu kavgaları gündeme getirecektir. ABD'de ki demokratik kurumlar kaybeden taraf açısından ciddi anlamda erozyona uğrayacaktır.' açıklamalarında bulundu.Son olarak Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Kanat, 'Az-çok iki adayın profili hakkında bir bilgimiz var. Trump daha önce başkanlık yaptığı için Türkiye ile ilişkilerde yaşanan krize rağmen Cumhurbaşkanı ile Trump arasındaki iletişimin sağlıklı bir noktada ilerlemesi bu krizlerin bir noktada kuşatılmasını kontrol altına alınmasını sağlamıştı. Orada lider diplomasisinin özel önemi ortaya çıkmıştı. Harris'in ise kadrolarına getireceği birçok isimle Türkiye'deki dış politika yapıcılar uzun süredir birlikte çalışıyor. Ve Kamala Harris'in çok ciddi bir dış politika tecrübesi olmadığından bu konuyu ekibine bırakacağı düşünülüyor. Onun için ortaya çıkan krizlerin fay hatlarının devam etmesine rağmen karşılıklı tanışma olması nedeniyle çok ciddi bir krizin ortaya çıkacağını düşünmüyoruz.' ifadelerini kullandı.