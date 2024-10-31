Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 16°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 23°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 25°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 28°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıSİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 16°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıTRABZON °C, 17°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 13°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 14°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıSİİRT °C, 21°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu