CHP İzmir'de yine kavga! CHP Bornova ve Bayraklı İlçe Başkanları...

Edinilen bilgiye göre, tartışma Gültekin'in etkinliğe ilçe örgütünden katıldığı kişilerin 'İşte örgüt işte başkan' şeklinde slogan atmaları nedeniyle çıktı. İddiaya göre Bornova İlçe Başkanı Çapın ilçe başkanlarının üye olduğu whatsap grubunda bir ilçe başkanının örgüt üyelerine kendisiyle ilgili böyle bir slogan attırmasının yanlış olduğunu ifade etti. Bornova İlçe Başkanı'nın, 'Eğer orada böyle bir slogan attırılacaksa bu CHP Menemen İlçe Başkanı için atılmalıdır. CHP Menemen İlçe Başkanı orada tek başına mücadele ediyor' ifadesini kullandığı öğrenildi.Bunun üzerine CHP Bayraklı İlçe Başkanı Gültekin'in Çapın'a 'Bu slogan benim için değil Başkan Tugay ve Aslanoğlu için atıldı. Siz Cemil Başkan için böyle bir slogan atılmasından neden rahatsız oluyorsunuz?' diye cevap verdiği ifade edildi.Bunun üzerine ise Çapın'ın, kendisinin yerel seçim öncesinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tugay'ın gösterilmesi için destek veren tek ilçe başkanı olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Çapın'ın 'O yüzden ben bundan niye rahatsız olayım? Ben Tugay'ın adaylığına destek verirken asıl o dönem onun karşısında yer alanların rahatsız olması lazım' dediği öne sürüldü. Çapın'ın bu sözleriyle Gültekin'in dönemin Bayraklı Belediye Bakanı kurultay sürecinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine ve yerel seçim sürecinde de Tugay'ın adaylığına karşı olduğu kaydedilen isimlerden biri olmasına atıfta bulunduğu ifade edildi.