Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi

Öncelikle asırlık Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, nice yüzyıllara uzanacak Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTIKıymetli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu;Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 198,- 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2.419 (Irak 1.256 / Suriye:1.163) teröristi etkisiz hâle getirmiştir.Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaşmıştır.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla sürecektir.Bu vesileyle, 25 Ekim'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.DİYARBAKIR'A ACİL İNİŞ YAPAN EUROFIGHTER UÇAĞIMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:“29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır.Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır.”EUROFIGHTER VE F16 KONUSUNDA SON DURUMBakanlık kaynakları, Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:“Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik Konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.”ÖRTÜLÜ VE ÖRTÜSÜZ AMBARGOLARIN KISMEN KALKMASIBakanlık kaynakları, “Türkiye'ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?” şeklindeki sorular üzerine “Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir” değerlendirmesini yaptı.SURİYE KUZEYİNDEKİ ÜS BÖLGELERİMİZE YÖNELİK SALDIRILARBakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerimize yönelik saldırı haberlerine ilişkin sorular üzerine de “Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şuan için bölgede olumsuz bir durum yok” dedi.ŞIRNAK'TA MEYDANA GELEN KAZABakanlık kaynakları, Şırnak'ta bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığına dair sorular üzerine “Yola dökülen yakıt dolayısıyla kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok” yanıtını verdi.HUDUT GÜVENLİĞİCumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;- Son bir hafta içerisinde, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.273 olmuştur.- Son bir haftada engellenen 1.149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85.024'e ulaşmıştır.Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilograma yakın (3.786 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER- 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan SAHA EXPO'nun açılışını gerçekleştiren, fuara katılan kardeş, dost ve müttefik ülke bakanları ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen ve çeşitli alanlarda askerî anlaşmalar imzalayan Sayın Bakanımız,- 28 Ekim'de Ticaret Bakanımız, Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcılarımız ile birlikte TUSAŞ'a taziye ziyaretinde bulunmuştur.29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet erkânıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrikata katılan Sayın Bakanımız, aynı gün ABD Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmiştir.- Dün (30 Ekim) resmî ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'a giden Sayın Bakanımız buradaki temaslarına devam etmektedir.Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından bir heyet 5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecektir.Değerli Basın Mensupları,Gazze'de toplu katliamlarına ve Batı Şeria'da ilhak girişimlerine devam eden İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar uluslararası hukukun açık ihlalinin yeni bir göstergesidir.Lübnan'da sivilleri hedef alan İsrail, İran'a gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgemizi daha büyük bir istikrarsızlık ortamına sürüklemektedir.Bölgemizde yaşanan şiddetin, hukuksuzluğun ve toplu ölümlerin durdurulması için uluslararası toplumu, hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz.Ayrıca, İletişim Başkanlığımızca hazırlanan “İsrail'in Yalanları” adlı internet sayfasını çok kıymetli buluyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLERTürk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir.Bu kapsamda;- Güney Kore'de Çok Uluslu Mayın Harbi,- Yunanistan'da Aegean Seal Mayın Karşı Tedbirleri,- Kuzey denizi ve Akdeniz'de Neptune Strike,- Almanya ve Belçika'da Steadfast Noon,- Pakistan'da Indus Shield,- Macaristan'da Brave Warrior Fiilî Arazi,- Edirne'de Yıldırım Seferberlik,- Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de DENİZKURDU-I tatbikatları başarıyla icra edilmiştir.­- Akdeniz'de Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili SAT/ Özel Harekât,- Norveç'te Steadfast Duel tatbikatları devam etmektedir.Ayrıca,- Bulgaristan'da Poseidon Fiilî Mayın Harekâtı,- Kuzey Makedonya'da Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler,- Doğu Akdeniz'de Mavi Balina Denizaltı ve Denizaltı Savunma Harekâtı,- Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği,- Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front ile Millî Anadolu Kartalı Fiilî Uçuşlu Eğitimi ve Torrejon Archer Hava Polisliği tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GEDİZ, TCG GÖKOVA ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu 25 Ekim'de Somali'ye ulaşmıştır.Gemilerimiz için düzenlenen ve Somali Cumhurbaşkanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın yer aldığı karşılama törenine Bakan Yardımcımız Musa Heybet katılmıştır.26-31 Ekim tarihleri arasında;- TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında Taranto/İtalya'ya,- Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi çerçevesinde Mersin'e,- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU ile Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PLANET gemileri tarafından ise NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır.Ayrıca;- Ülkemiz tarafından 1-15 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek Mavi Balina tatbikatı kapsamında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 unsurları tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında Aksaz'a,- Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGERO gemisi tarafından 2-5 Kasım tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.Temsilci Kurum Başkanlığı Harita Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Konseyi”nin 2024 yılı 2'nci Olağan Konsey Toplantısı 25 Ekim'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.26-27 Ekim tarihlerinde Alanya'da icra edilen Olimpik Mesafe Alanya Triatlon Türkiye Kupası Finali'ni birincilikle tamamlayan ve 2024 Türkiye Şampiyonluğu Kupasını elde eden TSK Spor Gücü Triatlon Takımımızı ve dereceye giren sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİTürk Silahlı Kuvvetlerimiz; 25-29 Ekim tarihleri arasında Denizli'de çıkan orman yangını da dâhil olmak üzere bugüne kadar 35 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 114 helikopter ile 3.558 sorti yaparak katkı sağlamıştır.SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİSayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her alanda geliştirilip üretilen yerli ve millî savunma sanayi sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi'nin (OMTAS) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULARPersonel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.17 Ekim'de başlayan “2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları 3 Kasım'da sona erecek,25 Ekim'de başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına “2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları ise 9 Kasım'a kadar yapılabilecektir.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,- Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye,- Ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.