Whatsapp bakın neyle karşınıza geliyor! Test aşamasında...

WhatsApp, kanallar özelliği için sürekli olarak yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, platform şimdilerde kanallar içindeki güncellemeleri arama özelliği üzerinde çalışıyor.Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kanallarda daha önce paylaşılan güncellemeleri kolayca bulabilecekler.Arama seçeneğine, kanalın menüsü ve kanal bilgisi ekranı aracılığıyla erişilebilecek. Kullanıcılar, aradıkları güncellemeyle ilgili anahtar kelimeleri veya ifadeleri girerek istedikleri bilgiye hızlıca ulaşabilecekler.WhatsApp, kanallar için analizleri görüntüleme yeteneği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik üzerinde çalışıyor.Bu özellik, beta test kullanıcılarının kanallarına ilişkin benzersiz hesap sayısı, takipçi büyüme istatistikleri ve en iyi bölgelerin coğrafi dağılımı gibi ayrıntılı bilgilere erişmelerini sağlayacak.Bu ölçümler, kanal yöneticilerinin hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına ve içeriklerini optimize etmelerine yardımcı olacak.Kanal içi arama özelliği, özellikle düzenli olarak birden fazla güncelleme paylaşan kanallar için oldukça faydalı olacak. Kullanıcılar, aradıkları bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecekler.Bu özellik henüz geliştirilme aşamasında olduğu için tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli değil.