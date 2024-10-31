O ürünü kullananlar dikkat: Bakanlık acil toplatılma kararı verdi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir ürün hakkında son dakika açıklaması geldi.Fotoğraflı ilanla ilgili ürün hakkında duyuru yapan Bakanlık, tehlikeli bulunan o marka saç kurutma makinesinin iadesi istenildi.Aynı zamanda satışı durdurulan ürün hakkında Bakanlıktan yapılan açıklamada bu ürüne sahip olan vatandaşların ürünü ilanda belirtilen adrese iade edilmesi gerektiği belirtildi.İnsan sağlığını tehlikeye düşürebilecek ürün listesine alınan PULSAR markasına ait olan Z5 model saç kurutma makinelerinin piyasa satışının durdurulurken evinde söz konusu ürün bulunan vatandaşların da en kısa zamanda ürünü iade etmeleri gerekiyor.Söz konusu ürün hakkında Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi' piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.Saç kurutma makinesine dair gazetelere ilanda ise ürünü evinde bulunduran vatandaşlar için “Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL' adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir.' denildi.