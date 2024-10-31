ChatGPT'ye faydalı yeni bir arama özelliği geliyor

ChatGPT, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla sürekli olarak güncelleniyor. Platformun en son güncellemesi ise, kullanıcıların geçmiş konuşmalarını kolayca bulmasını sağlayan bir arama özelliği.Bu özellik sayesinde, kullanıcılar artık uzun konuşmalar arasında manuel olarak gezinmek zorunda kalmayacak.Yeni arama özelliği, Plus ve Team kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Enterprise ve Edu kullanıcıları bir hafta içinde, Free kullanıcıları ise önümüzdeki ay bu özelliğe erişebilecek.Kullanıcılar, arama çubuğuna anahtar kelimeler veya ifadeler yazarak geçmiş sohbetlerini arayabilecek.Yapay zeka, kullanıcının girdiği terimlerle eşleşen ilgili sohbetleri listeleyecek. Kullanıcılar daha sonra istedikleri sohbeti açmak için listeden seçim yapabilecek.OpenAI, bu yeni özelliğin kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini ve bilgileri düzenli tutmasını sağlayacağını belirtiyor.Kullanıcılar, geçmiş sohbetlerden bilgilere hızlıca ulaşabilecek, önemli yanıtları tekrar ziyaret edebilecek ve sohbetlere kaldıkları yerden devam edebilecek.