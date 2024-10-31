Görüntüler ortaya çıktı! İşte Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un vekâleten atandığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, polis ekiplerinin Esenyurt Belediyesi'nde arama yaptığı ve Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: PKK terör örgütüne üye olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklandı.İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddeleri doğrultusunda İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un vekâleten atandığını bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Esenyurt Belediyesi'nde arama yapıldığı ve Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.