Mehmet Nuri Ersoy: İlk 9 ayda 49,1 milyon kişi giriş yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, eylülde ziyaretçi sayısında yüzde 6,2 artış yaşandığını ve 2024'ün 9 ayında 49 milyon 181 turistin giriş yaptığını ve yıl sonu ziyaretçi sayısının 61 milyon kişiye çıkartıldığı belirtti. Ayrıca 9 aylık turizm gelirinin 46,9 milyar dolara geldiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda temmuz-ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı.Turizm geliri ikinci çeyrekte 14 milyar 880 milyon dolar olmuştu.Turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu.Ayrıca ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişi oldu.Ortalama kalış süreleri 2024'de 10,6 oldu. Kişi başı turizm geliri gece başına 107 dolar olarak gerçekleşti.

Ersoy'un verdiği bilgilere göre 9 ayda hem gecelik kalış süresi, hem harcama rakamı hen turizm sayısı hem de gelir arttı. Buna göre 9 aylık turizm geliri 46,9 milyar dolara ulaştı.

YENİ YIL SONU TURİZM HEDEFİ: 61 MİLYON



Ersoy, 20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirilen politikalar sonucunda bu yıl 61 milyon ziyaretçi beklendiğini, aynı zamanda 61 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden 60 milyar dolar gelir amaçlandığını da dile getirdi.



"DÜNYA PASTASINDAN DAHA FAZLA PAY ALACAĞIZ"



Bakan Ersoy, açıklamalarında şu bilgileri aktardı:



Bu hedefleri aşacağımız günlerin çok uzak da olmadığını biliyoruz. İnşallah yakın dönemlerde dünya turizm pastasından çok daha fazla pay alacağımızı da paylaşmak isterim.



"RAKAMLAR YIL SONU HEDEFLERİYLE UYUMLU"



Pandemi öncesi turizimde 51 milyon 747 bin sayısına gelmiştik. 2023’te ise rekor bir ziyaretçi elde ederek rakam 56 milyon 694 bin sayısına çıktı. Bu seneki hedef 60 milyon ziyaretçi. Kişi başı gelirde yıl sonu hedefi 103 dolar. Yıl sonu beklentisi artışımıza göre, yıl sonu hedefleriyle uyumlu büyüme hızına devam ediyoruz.



"HAYDARPAŞA ASLA AVM OLMAYACAK"



Bakan Ersoy, İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Garı ile yapılan spekülasyonların doğru olmadığını ve Haydarpaşa'nın asla AVM olmayacağını söyleyerek şu bilgileri verdi:



Anadolu yakasında bir kültür vadisi planlıyoruz. 2026 Ekim ayında, İstanbul kültür Festivali kapsamında Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadelerini İstanbulluların hizmetine sunacağız.