Instagram'dan kullanıcıları kızdıracak yeni hamle! O kullanıcılar bu durumdan etkilenecek

Instagram'da video kalitesiyle ilgili yapılan yeni açıklama, sosyal medya kullanıcıları ve içerik üreticileri arasında yankı uyandırdı. Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, platformda düşük görüntüleme oranına sahip videoların kalitesinin bilinçli olarak düşürüldüğünü doğruladı.Instagram'ın “Soru-Cevap” oturumunda konuşan Mosseri, video kalitesinin izlenme sayılarına göre yeniden düzenlendiğini belirtti. Mosseri, yüksek görüntüleme alan videolara daha fazla kaynak ayrıldığını açıkladı. Ancak eski veya az izlenen içeriklerin kalitesinin zamanla düşürüldüğünü söyledi.Mosseri, platformdaki küçük içerik üreticilerinin bu durumdan olumsuz etkilenebileceği eleştirilerine de cevap verdi. Görüntü kalitesinin izleyicilerin içerikten alacakları keyfi etkilemediğini belirten Mosseri, bu düzenlemenin platformun kaynak yönetimi stratejisinin bir parçası olduğunu ekledi. Meta, artan server masrafları nedeniyle videoların kalitesini düşürürken kendi öz kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçlıyor.