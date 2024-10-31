Instagram'dan kullanıcıları kızdıracak yeni hamle! O kullanıcılar bu durumdan etkilenecek
Instagram aldığı yeni kararla birlikte video kalitesini izlenme oranlarına göre yeniden düzenliyor. Az görüntülenen videoların kalitesi düşürülüyor, popüler içeriklerin ise kalitesi korunuyor. İşte yeni dönemin detayları...
Instagram'da video kalitesiyle ilgili yapılan yeni açıklama, sosyal medya kullanıcıları ve içerik üreticileri arasında yankı uyandırdı. Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, platformda düşük görüntüleme oranına sahip videoların kalitesinin bilinçli olarak düşürüldüğünü doğruladı.
ZAMANLA KALİTE DÜŞÜYOR
Instagram'ın “Soru-Cevap” oturumunda konuşan Mosseri, video kalitesinin izlenme sayılarına göre yeniden düzenlendiğini belirtti. Mosseri, yüksek görüntüleme alan videolara daha fazla kaynak ayrıldığını açıkladı. Ancak eski veya az izlenen içeriklerin kalitesinin zamanla düşürüldüğünü söyledi.
Mosseri, platformdaki küçük içerik üreticilerinin bu durumdan olumsuz etkilenebileceği eleştirilerine de cevap verdi. Görüntü kalitesinin izleyicilerin içerikten alacakları keyfi etkilemediğini belirten Mosseri, bu düzenlemenin platformun kaynak yönetimi stratejisinin bir parçası olduğunu ekledi. Meta, artan server masrafları nedeniyle videoların kalitesini düşürürken kendi öz kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçlıyor.