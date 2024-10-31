Mansur Yavaş'tan dikkat çeken Esenyurt tutumu! Zorunlu açıklama geldi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle evinde gözaltına alındı.Haber /'nin haberine göre güvenlik güçleri, Özer'in evinde ve belediye binasında arama gerçekleştirirken, Özer'in terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı ve terör örgütü üyeleriyle irtibatta olduğu tespit edilen Ahmet Özer tutuklandı.İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Başkan Vekili olarak görevlendirildi.Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile birlikte Özer'e destek açıklamaları yaptı.Özer'in tutuklanması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın sessizliği dikkat çekmişti.Sosyal medya hesabından sessizliğine dair bir açıklamada bulunan Yavaş, 'Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir' sözlerini sarf etti.