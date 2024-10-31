Yasaklı füze denemesi! En uzun mesafe ve süre rekoru! Peş peşe açıklamalar

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, rekor süre ve mesafeyle kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Ülke lideri Kim Jong-Un ise nükleer kuvvetleri güçlendirme politikalarının asla değişmeyeceğini belirterek, “Son füze testi, bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldı” dedi.Bu, Kuzey Kore'nin bugüne kadar kaydedilen en uzun uçuş süresi olarak tarihe geçti.Füzenin oldukça yüksek bir açıyla fırlatıldığı, yaklaşık 7.000 km yüksekliğe ulaştığı belirtildi. Yetkililer, bu açının yatay olarak kullanılması halinde füzenin çok daha uzun bir mesafe kat edebileceğine dikkat çekti.Perşembe günü gerçekleştirilen bu deneme, Koreler arasındaki ilişkilerin giderek kötüleştiği ve Pyongyang yönetiminin Seul'e karşı daha saldırgan bir dil kullanmaya başladığı bir dönemde gerçekleşti.Güney Kore, Kuzey'in ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ICBM fırlatabileceği konusunda Çarşamba günü uyarıda bulunmuştu.Seul Savunma Bakanlığı, bu füze denemesinin 'daha uzak ve yüksek menzilli' silahlar geliştirme amacı taşıdığını belirtti.Güney Kore, bu adımına yanıt olarak Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.ABD ise füze denemesini 'birleşmiş milletler güvenlik konseyi kararlarının açık bir ihlali' olarak nitelendirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, 'Bu durum, [Kuzey Kore'nin] kitle imha silahları ve balistik füze programlarını halkının refahı üzerine koyduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, devlet medyasında aynı gün yayınlanan açıklamasında, bu denemenin 'düşmanlara karşı cevabımız' olduğunu belirterek 'uygun bir askeri hareket' olarak nitelendirdi.Füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren ülke lideri Kim Jong-un ise yaptığı açıklamada, 'Son füze testi, bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldı” ifadelerini kullandı. Düşmanın askeri manevralarının Kuzey Kore'yi ordusunu güçlendirmeye mecbur bıraktığını vurgulayan Kim, “Giderek ağırlaşan tehdit ve meydan okumalar, modern stratejik saldırı kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam etmemizi ve nükleer kuvvetlerimizin karşılık verme kapasitesini artırmamızı gerektirmektedir” şeklinde konuştu. Düşmanlarına meydan okuyan Kim, “Nükleer kuvvetleri güçlendirme politikamız asla değişmeyecek” dedi.Kuzey Kore'nin, 'daha büyük ve ağır savaş başlıkları' veya birden fazla savaş başlığı taşıyabilecek füze geliştirme çabası içinde olduğu belirtiliyor.Güney Kore ve ABD yetkilileri, denemeden sonra bir araya gelerek 'güçlü ve çeşitli yanıt önlemleri' alma konusunda mutabık kaldı.Güney Kore askeri yetkilileri, ABD ve Japonya makamları ile Kuzey Kore balistik bilgilerini paylaşarak 'tam bir hazırlık durumu' içinde olduklarını ifade etti.Bu deneme, Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya destek için asker gönderdiği iddialarının ardından geldi.Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesine ABD hükümetinden tepki geldi.Yazılı bir açıklama yayınlayan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, “ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini şiddetle kınıyor” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin son füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Savett, “ABD personeli, toprakları ya da müttefikleri için acil bir tehdit teşkil etmeyen bu füze denemesi gereksiz yere gerilimi arttırmakta ve bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır” uyarısında bulundu.Son füze denemesi nedeniyle Pyongyang yönetimini kınayan Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ise, 'Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah geliştirmesi ulusumuzun ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle kesinlikle kabul edilemez' dedi. Nakatani, Japonya'nın ABD ve Güney Kore ile yakın iş birliğini sürdürdüğünü vurguladı.