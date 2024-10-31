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Togg'dan heyecanlandıran paylaşım

Togg, T10X akıllı cihazı için yeni paylaşımda bulundu. Takipçiler yorum yapmaya başladı.

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım
Ekleme: 31.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:12 / Editör: Atilla Özbir
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı Togg T10X'te önemli değişiklik yaşanacak. “Anadolu” (Kırmızı), “Gemlik” (Mavi), “Oltu” (Siyah), “Kula” (Gri), “Kapadokya” (Bej) ve “Pamukkale” (Beyaz) renklerine yenisini ekleyecek olan Togg, yeni renk için X platformundan paylaşımda bulundu.

Togg yaptığı paylaşımda 'T10X'in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız? İlhamını Türkiye'nin renklerinden aldı…' açıklamasını yaptı.

Togg severler paylaşımın altına rengin yeşil olacağını ve adının da Ayder olacağını belirtti.

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım