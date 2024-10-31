Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları

Milyonlarca lirayı tek gecede şarkıcılara akıtan CHP'li belediyelerin yönettiği bölgeler çöplükten geçilmiyor. İstanbul'da haklarını alamayan işçilerin grev kararı nedeniyle Maltepe ve Kartal ilçelerinde caddelerde iğrenç görüntüler oluşuyor.“Yaşanabilecek ücret” için belediye çalışanı memur ve işçi sendikalarından DİSK Genel İş, Tüm Bel Sen, Tüm Yerel-Sen ortak grev kararı aldı. İsraf olarak nitelendirilen konserlerin verildiği 29 Ekim itibarıyla başlayan grev kararı ile sendikalı çalışanlar iş bıraktı.Haber 7'nin haberine göre toplam nüfusu 1 milyonu aşan Maltepe ve Kartal'da pek çok semtte çöpler toplanmadı. Özellikle mahalle pazarlarının kurulmasının ardından çöp dağları oluştuğu görüldü.İstanbullular, çöp ve kötü kokuyla yeni güne başladı.Pazarcıların bıraktığı meyve sebze artığı ile ambalajlar dolayısıyla yayalar ve araçlar çöplerin arasından geçip yola devam etti.Çöplük ilçeye dönüşen Kartal'da CHP'li belediye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şarkıcı Bengü'ye konser verdirmişti. Kartal Belediyesi'nin Bengü konseri için 3,5 milyon TL harcadığı öne sürülmüştü.