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Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları

İstanbul'da CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerde 90'lı yılların çöp dağları oluşmaya başladı. Belediye kaynaklarının eğlenceye aktığı ilçelerde işçilerin grev kararı sonrası cadde ve sokaklar çöplüğe döndü.

Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları
Ekleme: 31.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:47 / Editör: Edin Uslu
Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları
Milyonlarca lirayı tek gecede şarkıcılara akıtan CHP'li belediyelerin yönettiği bölgeler çöplükten geçilmiyor. İstanbul'da haklarını alamayan işçilerin grev kararı nedeniyle Maltepe ve Kartal ilçelerinde caddelerde iğrenç görüntüler oluşuyor.

Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları

CADDELER ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
“Yaşanabilecek ücret” için belediye çalışanı memur ve işçi sendikalarından DİSK Genel İş, Tüm Bel Sen, Tüm Yerel-Sen ortak grev kararı aldı. İsraf olarak nitelendirilen konserlerin verildiği 29 Ekim itibarıyla başlayan grev kararı ile sendikalı çalışanlar iş bıraktı.

Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları

Haber 7'nin haberine göre toplam nüfusu 1 milyonu aşan Maltepe ve Kartal'da pek çok semtte çöpler toplanmadı. Özellikle mahalle pazarlarının kurulmasının ardından çöp dağları oluştuğu görüldü.


Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları

İstanbullular, çöp ve kötü kokuyla yeni güne başladı.
Pazarcıların bıraktığı meyve sebze artığı ile ambalajlar dolayısıyla yayalar ve araçlar çöplerin arasından geçip yola devam etti.

PARALAR EMEKÇİYE DEĞİL KONSERE GİTTİ
Çöplük ilçeye dönüşen Kartal'da CHP'li belediye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şarkıcı Bengü'ye konser verdirmişti. Kartal Belediyesi'nin Bengü konseri için 3,5 milyon TL harcadığı öne sürülmüştü.


Paralar konsere, cadde ve sokaklar çöplüğe! Kartal ve Maltepe'de çöp manzaraları