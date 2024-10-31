Apple duvara tosladı! Yeni iPhone 16 satışları...

Endonezya​, Apple​'ın yerel yatırım​ düzenlemelerine uymaması nedeniyle iPhone 16​ modelinin pazarlanmasını ve satışını yasakladı. Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya, 30 yaşın altında 100 milyondan fazla genç ve teknoloji meraklısı bir nüfusa sahip. Ancak Apple'ın hâlâ ülkede resmi bir mağazası bulunmadığından, ürünlerini almak isteyenler üçüncü taraf satıcılara yönelmek zorunda kalıyor.Endonezya Sanayi Bakanlığı sözcüsü, eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 16 modelinin ithal edilen telefonlarının ülke içinde pazarlanamayacağını çünkü Apple'ın yerel birimlerinin cihazların yüzde 40'ının yerli üretim olması şartını yerine getirmediğini söyledi.Bakanlık sözcüsü Febri Hendri Antoni Arif, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kayıtlı ithalatçılar tarafından ithal edilen iPhone 16 cihazları yurt içinde pazarlanamayacak. Apple Endonezya sertifika almak için yatırım taahhüdünü yerine getirmedi' ifadelerini kullandı.Apple'ın bu orana ulaşabilmesi için Endonezya'ya yatırım yapması ve iPhone bileşenlerinde kullanılacak malzemeleri Endonezya'dan temin etmesi gerekiyor. Bloomberg'e göre Apple daha önce Endonezya'ya 1,7 milyon rupi yatırım yapmayı taahhüt etmişti ancak bu tutar, 1,5 milyon rupiyi geçemedi.Bakanlık, yeni Apple telefonlarının ticareti yapılmadığı sürece Endonezya'ya sokulabileceğini söyledi. Yaklaşık 280 milyon nüfusa sahip ülkeye yeni modelden sadece 9 bin adet girdiği tahmin ediliyor. Arif, bu cihazların ülkeye yasal olarak girmiş olmasına rağmen Endonezya'da satılmasının yasa dışı olacağını da sözlerine ekledi.