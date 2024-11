Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Olumlu adımlar atılabileceğini görüyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. TBMM'nin, milletin iradesinin tecelligahı olarak tarihte benzersiz bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bağımsızlık mücadelesinden bugüne kadar milletin birliği, kalkınması ve hürriyeti uğruna Meclis çatısı altında adımlar atıldığını belirtti.Cumhuriyet'in ve demokrasinin tüm kazanımlarını 'halkın emaneti' olarak nitelendiren Kurtulmuş, milletin hukukunu korumak ve hayat kalitesini yükseltmenin en temel sorumluluk olduğunu dile getirdi. Parlamenter diplomasinin, dış politika açısından tamamlayıcı ve dönüştürücü vasıf kazandığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Artık sadece yürütme organlarının değil, parlamentoların ve temsilcilerinin de dünyadaki gelişmelerde etkin bir rol üstlendiği bir çağdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkinliğini ve milletvekillerimizin itibarını artırmak, her şeyden önce demokrasiye bağlılığımız ve milli iradeye olan inancımızın gereğidir. Her birimizin taşıdığı sorumluluk, milletin teveccühüne ve Meclisin kudretine uygun adımlarla hareket etmeyi zorunlu kılmaktadır. Meclisimizi daha etkin, milletvekillerimizi daha saygın kılmak, hepimizin müşterek amacıdır. Bu kutlu görevi üstlenen bizler, milletimize olan sadakatimizle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını daha da ileri taşımak azmiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Meclisimizin etkinliğini artıracak çalışmaları, uluslararası arenada milletimizin haklı taleplerini savunacak güçlü bir diplomasiyle yürütüyoruz.'Kurtulmuş, tüm uluslararası platformlarda, Kıbrıs Türklerinin mücadelesi ve Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde Türkiye'nin duruşunu net şekilde ifade ettiklerini aktardı.Gazze'deki insanlık dramı karşısında milletin onurlu ve hakkaniyetli tavrını dünya kamuoyuna duyurduklarının altını çizen Kurtulmuş, TBMM'nin, milletin itibarını, hakkını ve hukukunu kararlılıkla savunduğunu ifade etti.TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Bu yüce çatı altında, milletimizin sadece iç meselelerine değil, aynı zamanda uluslararası sahada insanlık vicdanının sesi olmaya da gayret ediyoruz.' dedi.Filistin meselesinin, dünya genelinde hak ve adalet arayışının sembollerinden biri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, TBMM'nin Filistin konusunda etkin rol üstlendiğini kaydetti. Devlet, hükümet ve parlamento başkanlarıyla Filistin konusunda yaptıkları görüşmeleri hatırlatan Kurtulmuş, 180'den fazla muhatapla yaptıkları görüşmelerde Filistin'de yaşanan İsrail'in zulmüne karşı durduklarını belirttiklerini anlattı.Kurtulmuş, 'Parlamenter diplomaside, Filistin meselesinin dünya kamuoyunun dikkatinden kaçmaması ve bu mücadeleye tüm parlamentoların ortak iradesiyle katkı sunması için yürüttüğümüz faaliyetler her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna iletilen taleplerden Uluslararası Adalet Divanına taşınan soykırım davasına kadar tüm süreçlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tam desteği, farklı siyasi görüşlerin ve partilerin el birliğiyle sağlanmıştır. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin aynı amaç doğrultusunda kenetlenerek çalıştığı, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Filistin Davası'na müdahale sürecinde gösterilen bu irade, Türkiye'nin, dünyaya insan hakları ve adaletin tesisi konusundaki kararlılığının bir ispatıdır.' diye konuştu.Filistin konusunda oy birliğiyle alınan ve TBMM'den geçirilen kararların, tezkerelerin önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Filistin'in bağımsızlık mücadelesiyle dayanışma içerisinde hareket etmek; milletimizin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu gayretler, yalnızca mazlum milletlerin sesi olmakla kalmayıp, Meclisimizin itibarı ve milletimizin vicdanına olan sadakatimizin bir nişanesidir.' değerlendirmesinde bulundu.Rusya-Ukrayna krizinde üstlenilen arabuluculuk rolünün küresel barışa katkı sunma adına yürütülen gayretlerin önemli parçalarından biri olduğunun altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin her iki ülkeyle diyalog kurabildiğini söyledi.Kurtulmuş, 'Sayın Putin ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ülkemizin barışçıl çözümler konusunda taraflara sunduğu önerilerin dikkatle değerlendirildiğini görmek önemlidir.' ifadesini kullandı.Türkiye'nin sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel barışın temini için sağladığı katkıların karşılıklı bir işbirliği zeminine taşınabileceğine dair olumlu işaretler aldıklarını bildiren Kurtulmuş, Türkiye'nin, TBMM dahil ilgili tüm kurumlarıyla bölgesel istikrarın anahtarı olma yolundaki çabalarının takdirle karşılandığına şahit olduklarını belirtti.Geçen yıl TBMM'de grubu bulunan ve bulunmayan partilerle yeni anayasanın genel çerçevesi konusunda temaslarda bulunduklarını hatırlatan Kurtulmuş, bu süreçte hiçbir siyasi partinin anayasa görüşmelerine kapıyı kapatmadığını söyledi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Bir asrı geride bırakan tecrübesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi inanıyoruz ki milletin menfaatlerine uygun yeni bir anayasa ihtiyacını her daim gündemine alabilir. Şunu net ifade etmek lazım, TBMM anayasa yapma yetkisine de kudretine de sahiptir. Eğer partiler anlaşır, uzlaşır, belli bir konsensüs sağlanırsa yeni anayasa süreçlerinin devam etmesi mümkündür. Bu konuda yine yaptığımız temaslarda da ortaya çıkan, özellikle ilk dört madde üzerinde tartışma yapılmaksızın anayasa ile ilgili yapılacak müzakerelerin faydalı sonuçlar doğurabileceği kanaatindeyim. Benim şahsi kanaatim, anayasa tartışmalarının, görüşmelerinin sadece Meclis çatısı altında değil, sivil toplum, üniversiteler, diğer toplumsal kesimlerin de sözlerinin, tekliflerinin dinlenebileceği bir platforma döndürülebilmesinin, Türkiye'de normalleşme sürecine katkı sağlayacağını, normalleşme süreci güçlendikçe de başta anayasa olmak üzere çok taraflı olarak karar verilmesi gereken konularda olumlu adımlar atılabileceğini görüyoruz.'Temsil gücü yüksek, güçlü bir parlamentonun ortaya konulduğunu ifade eden Kurtulmuş, anayasa konusunda atılan adımların, milletin tüm kesimlerinin hak ve hürriyetine sahip çıkan, tüm tarafları eşit gören bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, tasarruf tedbirlerinin, sadece ekonomik şartların bir gereği olmadığını; aynı zamanda kamusal kaynakların adil, verimli ve sürdürülebilir kullanımına olan inançlarının bir tezahürü olduğunu söyledi.TBMM olarak bütçeyi, milletin ortak refahına ve geleceğine katkı sağlayacak şekilde kullanmaya hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, 'TBMM, her ne kadar hükümetin tasarruf tedbirlerinin kapsamında değilse de biz de çok etkin bir tasarruf uygulamayı önemli bir tedbir olarak gördük. Meclisimizde, dijital parlamento ve çevreye duyarlı yeşil parlamento çalışmalarını bu çerçevede ele alıyoruz. Bu konuda da önemli adımlar attığımızın bilinmesini isterim.' diye konuştu.Milletvekillerinin, 28. Yasama Dönemi'nde 2 bin 642 kanun teklifi sunduğunu anlatan Kurtulmuş, bu dönemde 76 kanunun kabul edildiğini, 62 TBMM kararının alındığını bildirdi.TBMM Genel Kurulu, ihtisas ve Meclis araştırma komisyonlarının toplam çalışma süresinin 2 bin 88 saat 29 dakika olduğunu belirten Kurtulmuş, bu kapsamda toplam 77 bin 306 sayfa tutanağın tutulduğunu söyledi. Kurtulmuş, 'Bu kadar yoğun bir süre çalışan, gece yarılarına kadar müzakere yapan TBMM'de ortaya konulan kaba ve yaralayıcı dil, yumruklaşma, karşılıklı kavga etme gibi çirkin görüntüler, TBMM'nin mehabetine gölge düşmektedir. Dün akşam grup başkanvekilleriyle bir toplantı yaptık. Önümüzdeki dönemde ümit ediyorum kaba ve yaralayıcı bir dilin kullanılmaması, Meclisin kavga gürültü görüntülerinin sona erdirilmesi için bütün milletvekillerinin, özellikle grup yöneticilerinin çaba sarf etmesinde fayda görüyorum.' değerlendirmesinde bulundu.Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nde toplam 18 bin 350 yazılı soru önergesi verildiğini, bunlardan 11 bin 721'nin cevaplandırıldığını söyledi. TBMM Başkanı'na 94 yazılı soru önergesi yöneltildiğini bildiren Kurtulmuş, bunun 79'unun süresi içerisinde cevaplandırıldığını sadece 6'sının önerge sahiplerine iade edildiğini kaydetti.Son yıllarda tüm dünyada parlamenter diplomasinin, 'en etkili yumuşak güç' olarak işlerlik kazandığına işaret eden Kurtulmuş, TBMM'nin de parlamenter diplomasi faaliyetlerini hem en etkin bir şekilde hem de küresel olarak en geniş ölçekte sürdürdüğünü söyledi. Kurtulmuş, 'TBMM davet edildiği hiçbir uluslararası platformda temsilsiz bırakılmamıştır. Meclisimizin asıl üyesi olduğu 12, gözlemci üyesi olduğu 3 parlamenter asamble ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile yürütülen faaliyetlere ek olarak ihtisas komisyonlarımız ve dostluk gruplarımız da parlamenter diplomasiye ciddi şekilde katkı sunmuşlardır.' diye konuştu.Numan Kurtulmuş, TBMM'de dostluk grubu bulunan ülkelerin sayısının ise 147'ye ulaştığını bildirdi.Meclis Başkanı Kurtulmuş, artık çok kutuplu bir dünyaya doğru gidildiğini, bu çok kutupluluk içerisinde Türkiye gibi imkan ve fırsatları olan ülkelerin çok ciddi bir güç elde ettiğini söylemenin abartı olmayacağını dile getirdi. Kurtulmuş, 'Bu çok kutuplu dünyada, hem bölgesel hem de küresel ilişkilerimizi gözden geçirmek bakımından da TBMM çok etkili bir siyaseti takip edecektir.' dedi.Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamların, başladığı andan itibaren önlenmesi için büyük bir gayret sarfettiklerini anlatan Kurtulmuş, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak bir noktada buluşan ender ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı.Kurtulmuş, 'TBMM'de 4 kere partilerimizin ortak kararıyla İsrail'in soykırımına karşı bildiriler yayınlandı, Başkanlık tezkeresi kabul edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşmasıyla birlikte hem Filistin davasıyla ilgili çok önemli mesajlar dünyayla paylaşılmış oldu hem de bu mesajlar TBMM vasıtasıyla küresel kamuoyuna iletilmiş oldu.' diye konuştu.Meclis'te enerji verimliği ve yeşil parlamentoya dönük çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kurtulmuş, TBMM'de kullanılan araçların envanterden çıkarılarak elektrikli araçların alındığını; böylece tasarrufun daha ciddi şekilde sağlanmasının amaçlandığını söyledi.Kurtulmuş, Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Sosyal Tesislerinin yenileme çalışmalarının TOKİ tarafından ekim ayında başlandığını, mayıs ayında hizmete girmesinin planlandığını bildirdi.Dijital parlamento kapsamında yüzde 76 oranında kağıt tasarrufu sağladıklarını kaydeden Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte de dijital parlamentoyu destekleyeceklerini kaydetti. Kurtulmuş, 'Parlamentoda yapay zekanın kullanılmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Başta tutanak hizmetleri olmak üzere çok seri bir şekilde sonuç alabilecek yapay zeka uygulamalarından istifade edeceğiz.' şeklinde konuştu.Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 2025 yılı bütçesinin 2024 yıl sonu harcama tahminleri dikkate alınarak hazırlandığını belirten Kurtulmuş, 2025 yılı bütçesinin 17 milyar 817 milyon 190 bin Türk lirası olduğunu kaydetti.