Çobanların kabusu oldu! 'Bir yılda 110 hayvanım gitti, canımıza tak etti'

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeni Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Kundak, yaklaşık 33 yıldır keçi çobanlığı yapıyor. Keçilere adeta aşık olduğunu söyleyen ve işini ilk günkü heyecanla yapan Kundak, her geçen gün sayıları azalan keçi çobanlarının son yıllardaki en büyük sorununun kurtlar olduğunu söyledi.Aydın'ın dağlarında otlattığı keçilerinin kurt sürülerinin hedefi haline geldiğini belirten Kundak, eskiden böyle bir sorunun olmadığını ancak son yıllarda kurt sürülerinin ortaya çıktığını ifade etti. Sürekli hayvanlarının kurt saldırısına maruz kaldığını ve çok sayıda hayvanın telef olduğunu söyleyen Kundak, şu an en büyük sıkıntılarının kurt olduğuna dikkat çekerek yetkililerden yardım istedi.Kurt sıkıntısından dolayı keçilerini ahırda tutmak zorunda kaldıklarını ifade eden keçi çobanı İbrahim Kundak, “Bizim bir kurt olayımız var. Kurt salıyorlar galiba. Benim burada geçen seneden beri yaklaşık 110 hayvanım gitti. 5-6 tane geliyor 2-3 günde bir çok zarar veriyor. Ben bile bu yüzden satmaya karar vermiştim. Çocuklarımın sayesinde kaldım. 'Bir kurt için keçi satılmaz' dediler. Canımıza tak etti. Buna da bir önlem alınsa çok iyi olur. Kurt, çok fazla başımızın belası. Çakal, bir tane yer gider ama bu öyle değil. Bir geliyor 5-6 tane çarpıyor. Çarpıp bırakıyor bir de. Biz ahırdan çıkamaz olduk. Bu keçinin aslında ahıra girmemesi lazım. Dağ geniş olduğu için önünden gitsen arkadan alıyor, arkadan gitsen yandan alıyor. Mutlaka alıyor yani. Kurtlardan dolayı sıkıntımız büyük. Birkaç kez gördüm, tek gördüm. Sürü halinde görmedim ama aynısı mı ayrı ayrı mı bilmiyorum' dedi.Çobanların kabusu oldu Bir yılda 110 hayvanım gitti, canımıza tak ettiKundak, '110 tane hayvan verdim ben. Genelde sütlü keçileri daha fazla yiyor. Nerede can damarı hayvan var onlar gidiyor. Ben 33 senedir bu dağlardayım. Hiç burada bir kurt, canavar yoktu. Şimdi aşağıdaki halka yolunda arabaya sırtlan çarpıyor. Buralarda şimdi sırtlan da var kurt da. Benim şu an 17 tane daha hayvanım yok. Ölüsü dirisi yok. Ne olduğunu bildiğimiz yok yani. Belki onlar da gitti” diyerek kurt sorununa bir çare bulunmasını istedi.