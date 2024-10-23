Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu

Ne katil belli, ne ölüm nedeni belli... Bu iddianamenin çarpıcı detayları hangileri? Neden belli değil? CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ şu değerlendirmelerde bulundu;Aslında Narin Güran'ı kim öldürdüğüyle ilgili 14 sayfalık iddianamede savcılık ilginç tespitler yapmış. Onlar neler? Savcılığın tespitine göre; 'Narin Güran'ı biliyorsunuz adli tıp kurumunun daha önce tespiti vardı, ne demişti? Narin Güran'ın katili bir eliyle ensesine basmış, diğer eliyle de ağzını ve burnunu kapamış. Nefes almasını engelleyerek ağzına ve ensesine basınç uygulayıp öldürmüş' demişti.Savcı soruşturması iddiası şu; Narin Güran'ın en son görüldüğü yer Narin Güran'ın evine çok yakın bir nokta ve Narin Güran'ın öldürüldüğü yer ise Narin Güran'ın kendi eviFakat Narin Güran'ın ölümüne neden olan kişi kim? Onunla ilgili olarak da savcılık diyor ki; 4 kişi iştiraklı bir şekilde öldürdü. Normalde Narin Güran'ı 1 kişi boğmuştur ama savcılık diyor ki; 4 kişi... Kim bunlar? Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, Nevzat Bahtiyar...Savcılık yaptığı soruşturmasın diyor ki; Daraltılmış baz istasyonu sinyal raporuna göre; dakika dakika o Narin'in katledildiği saate kim, neredeydi biz tespit ettik diyor. Dolayısıyla Narin'i kim öldürdü savcılık söyleyemiyor. Ama diyor ki; 4 kişi organize ve iştiraklı bir şekilde Narin Güran'ı öldürdü deniliyor.,Savcılıktaki iddianamede çok kritik bir bilgi var. Nedir o? Biz zannediyorduk ki, Narin Güran'ı Eyertutmaz Deresi'ne gömen kişi Nevzat Bahtiyar ne diyordu? 'Salim Güran geldi bana dedi ki; 'Narin Güran'ı öldürdüm. Bunu yok edeceksin.' dedi. Hem bana para teklif etti, hem beni tehdit etti. Dolayısıyla ben onu gömmek zorunda kaldım' dedi. Fakat burada savcılık diyor ki; Nevzat Bahtiyar da Narin Güran katledildiğinde evdeydi.Burada ne sonuç çıkacak? Bu iddianamenin bence önemli noktası şu; Narin Güran evinde öldürülmüş. Narin Güran'ın öldüğü yerde 4 kişi vamrış. Organize ve iştiraklı cinayetten bahsediyor. Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın bulunduğu ortamda Narin Güran katledilmiş.Buradan biz neyi anlıyoruz? Hep diyorduk ya; Narin Güran görmemesi gereken bir şeyi mi gördü, ani bir cinayet miydi? Evet görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabilir ama ani gelişen bir cinayet olmadığını buradan anlıyoruz. Çünkü niye? Katil orada, Yüksel Güran orada, anne orada... İşin kötüsü Narin Güran'ın o cansız bedenini dereye gömecek olan Nevzat Bahitay'da aslında orada bekliyormuş. Narin evine gelerek aslında cellatlarına gitmiş.