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Beyaz Gazete
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İstanbul'da İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollama yaptı

İETT otobüsü şoförü, tek şeritli yolda sollama yaparak hem otobüste bulunan yolcuları hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı.

Ekleme: 23.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:43 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollama yaptı
Dün akşam saatlerinde İstanbul Kemerburgaz - Cendere yolunda meydana gelen olayda bir İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollamaya çıkarak hem otobüste bulunan yolcuları hem de diğer araçta bulunan vatandaşların canını hiçe saydı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Şoförün, trafiğe tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sollama yapmak için manevra yapan İETT otobüsünün tehlikeli hareketleri görüldü.

İstanbul'da İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollama yaptıİstanbul'da İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollama yaptı