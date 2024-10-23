Doğa tutkunları kar yağışıyla birlikte zirvede buluştu

Biri Gümüşhane'den dördü ise Trabzon'un Maçka ilçesinden oluşan doğa tutkunu beş arkadaş kar yağışının ardından orta nokta olarak belirledikleri Çakırgöl yaylasında buluştu. Etkinliğe Gümüşhane'den katılan Ersin Kalay, bölgeye kar düşmesini dört gözle beklediklerini, yağışı haber alır almaz da arkadaşlarıyla haberleşerek bir gecelik kamp kararı aldıklarını söyledi. Yıl boyu arazi araçları ile birlikte doğa gezileri yaptıklarını kaydeden Kalay, "Ben Gümüşhane'de diğer arkadaşlarım Hüseyin Muradoğlu, Cemal Otlak, Onur Sıbıç, Gökhan Uçar ise Maçka'da yaşıyor. Kar yağışı başlayınca 5 kişi Çakırgöl'de buluştuk. Bizim ortak sevdamız kar ve dağlar. Kış gelmesiyle bu iki sevda birleşip dağlar, yollar beyaz elbisesini giyince bizim zamanımız başlıyor. İnsanlar genelde yazın yaylalara çıkıyor. Biz kalabalık olduğu zamanlar değil de insanların oraları terk ettiği zamanları tercih ediyoruz. Yani, insanların terk etme zamanları ve nedenleri bizlerin tam tersine gitme sebebimiz oluyor. Zorlukları var ama biz bu zorluklarla mücadele etmeyi seviyoruz" dedi.Yaz boyu kış mevsimine ve karlı dağlara özlem duyduklarını dile getiren Kalay, " Bu özlemimizi gidermek için Gümüşhane'nin ikinci bölgenin en yüksek noktası olan Çakırgöl Dağı'nın eteklerinde bulunan Çakırgöl'e kamplı bir gezi yapmaya karar verdik. Dağın yüksekliği 3 Bin 084 metre. Kamp kurduğumuz yerin rakımı ise GPS ölçümümüze göre 2 Bin 564 metre. Kamp yaptığımız arkadaşlarımızdan Gökhan Uçar Karadeniz'in önemli kemençe sanatçılarından Sait Uçar'ın yeğeni olunca kamp çok daha eğlenceli ve keyifli oldu. Çok güzel kemençe çalıyordu ve demli çaylar eşliğinde güzel bir kemençe keyfi ve hoş sohbet yaptık" ifadelerini kullandı.Sohbet, muhabbet ile geçirdikleri gecenin ardından yeni kamp planlamalarını da yaptıklarını belirten Kalay, "İlerleyen saatlerde hava sıcaklığı -10 lara kadar düştü. Oldukça soğuktu ancak malzemelerimiz kış şartlarında soğuğa karşı uygun olduğundan gece bir sorun yaşamadık. Zaten aksi durumda gezi eziyete dönerdi. Sabah olunca kahvaltının ardından toparlanma ve çevre temizliği yaptık. Dağ sırtlarından Camiboğazı Yaylası'na geçtik ve oradan herkes kendi rotasından geri döndü" sözleriyle keyifli bir kamp etkinliğini tamamladıklarını ve bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere sözleşerek kent karmaşasına geri döndüklerini kaydetti.