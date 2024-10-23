Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerinde patlama

Ankara Kazan'da TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde çatışma çıktığı ve canlı bomba olduğu yönünde iddialar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.Binaya yakın bölgede silah seslerinin yükseldiği ve canlı bomba olduğu iddia edildi.Bölgeye ekipler sevk edildi.TUSAŞ NEDİR?Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.Ayrıntılar geliyor...