Google Mesajlar'a gelişmiş spam koruması ve 'Hassas İçerik Uyarıları' ekleniyor

Google Mesajlar, kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini artırmak için bir dizi yeni özellik sunuyor. Bu özellikler arasında gelişmiş spam koruması, hassas içerik uyarıları ve dolandırıcılık tespiti yer alıyor.Google, bu önlemlerle Android kullanıcılarını ayda 2 milyar şüpheli mesajdan korumayı amaçlıyor.Google Mesajlar'a eklenen 'gelişmiş dolandırıcılık tespiti' özelliği, 'ilk bakışta zararsız görünebilen ancak sonunda dolandırıcılığa yol açabilen dolandırıcılık mesajlarına karşı' koruma sağlıyor.Bu gelişmiş analiz, mesajı otomatik olarak spam klasörüne taşımak veya kullanıcıyı uyarmak için cihaz üzerinde bir makine öğrenimi modeli kullanıyor.Bu özellik, Mesajlar beta programına kayıtlı kullanıcılar için kullanıma sunulmaya başlandı.Google, kişilerinizden birini taklit etmeye çalışan 'karmaşık mesajlaşma tehditleriyle' mücadele etmek için 'farklı [mesajlaşma] uygulamaları arasında ortak anahtar doğrulaması için birleşik bir sistem' oluşturuyor.Doğrulama süreci QR kodu taraması veya sayı karşılaştırması yoluyla gerçekleşecek. Bu yeni özellik, mesaj göndermek istediğiniz kişiyle iletişim kurduğunuzu doğrulayabilmeniz için kişilerinizin genel anahtarlarını doğrulamanıza olanak tanıyacak.Google, bu özelliği 'gelecek yıl Android 9+ cihazlar için' kullanıma sunmayı planlıyor.HASSAS İÇERİK UYARILARISon olarak, Google Mesajlar alınan resimlerdeki çıplaklığı tanımlayan ve bulanıklaştıran cihaz içi 'Hassas İçerik Uyarıları' ekliyor.Bu, yetişkinler için 'Android Ayarları üzerinden yönetilecek' bir katılım özelliğiyken, '18 yaş altı kullanıcılar için katılımdan vazgeçme' seçeneği bulunmuyor.Hassas İçerik Uyarıları önümüzdeki aylarda 'Android Go dahil Android 9+ cihazlara' sunulacak.