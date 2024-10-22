İhanet çetesi birbirine düştü! Vatansız hain Fetullah Gülen'in ibretlik sonu: Örgüt panik içinde

İhanet çetesi FETÖ'nün elebaşı, ABD Pensilvanya'da 2 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü. 18 Şubat sürecinde Emniyet'e sızma girişiminin ortaya çıkmasından sonra 21 Mart 1999'da ABD'ye giden Fetullah Gülen'in ölüm haberi ilk olarak örgütün Herkül adlı internet sitesinin sosyal medya hesabından duyuruldu. ABD saatiyle 21.20'de ölen FETÖ elebaşının vefat haberini öz yeğeni Ebuseleme Gülen doğruladı. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören elebaşı Gülen'in son dönemlerde ilerleyen hastalığı, örgütte paniğe neden olmuştu. İleri seviye demans hastası olan elebaşı, yanında biri olmadan hareket edemiyor ve kimseyi tanımıyordu. Yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye muhtaçtı ve bakımında yetişkin bezi kullanılıyordu.Gülen'in bakımında kullanılan hasta bezleri ise örgüt üst yönetimi tarafından hastalığını saklamak için çöpe bile atılmıyordu. Türk vatandaşlığından çıkarılan FETÖ elebaşı Gülen'in cesedinin ABD'de yanında firari olarak saklanan örgüt yöneticileri tarafından Pensilvanya'da defnedilmesi bekleniyor. Gülen'in hastalığı sonrasında birbirine düşen, örgütün paralarını üzerine geçirdikleri için kavgaya düşen yapılanmanın ise teröristbaşının ölümüyle parçalanması bekleniyor. Gülen'in talimatıyla TSK içerisinde yuvalanan FETÖ'cüler 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunmuş, Erdoğan'a suikast girişimi yapılmış, 251 vatandaşımızı katletmişti. Örgütün hedefindeki Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirme planı ise suya düşmüştü. 7 kez ABD'den iadesi istenen FETÖ elebaşıyla ilgili hiçbir dosya işleme alınmadı. 17-25 Aralık kumpaslarının ardından adeta ABD'nin özel koruması altına girdi.Örgüt içindeki bölünmeler çok uzun zamandır bilinirken Gülen ölünce kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı ortaya çıkmıştı. Gülen'in sağlık durumunun kötüleşmesinden bu yana parayı kontrolünde tutan Cevdat Türkyolu'nun görünür bir şekilde zenginleşmesi, örgütün yaşlılarını rahatsız etmiş, Türkyolu'nun kontrolünü kırmak için harekete geçilmişti.Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz'ın, ABD ayağını yöneten Cevdet Türkyolu ve yanındaki Mustafa Özcan'ın etkisini azaltmak için yoğun bir çaba sarf ettiği biliniyor. Abdullah Aymaz'ın "Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılma" bahanesiyle ABD tarafını tehdit ettiği örgütte gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar bekleniyor. Örgüt içinde yer alan Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz'ün Abdullah Aymaz ile hareket ettiği değerlendiriliyor.Bu isimlere karşılık Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Naci Tosun, Muhammet Çetin'in ise Cevdet Türkyolu vee Mustafa Özcan ile hareket ettiği belirtiliyor. Örgüt içindeki bu ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kalacağı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD tarafından kontrol edilmesinin beklendiği kaydediliyor.Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü St. Luke's Hastanesi'ndeki odası görüntülendi. Oda numarasının 251 olması ve terör elebaşının 20 Ekim'de ölmesi sosyal medyada "Kaderin cilvesine bak. 15 Temmuz'da 251 vatan evladının şehit eden darbecilerin lideri 251 numarada cehenneme gitti. 20 Ekim tarihi de Ergenekon kumpas davalarının başlangıç tarihi" mesajları atıldı.Gülen'in nereye gömüleceği, namazını kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu. Cevdet Türkyolu cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini istediği ancak heyetin yaşlılarının Avrupa'dan geleceklerin beklenmesi taraftarı olduğu öğrenildi. Türkyolu'nun bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı. Örgüt içinde Gülen'i Said Nursi gibi bir havaya sokmak isteyenlerin çoğunlukta olduğu belirtilirken mezarın bilinmemesi konusunda örgüt içinde ortak bir karar olduğu öne sürüldü. Cenazenin çok az sayıda insanın katılımı ile kılınıp son ikamet ettiği Cevdet Türkyolu'nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesinin planlandığı bilgisine ulaşıldı. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülürken Cevdet Türkyolu'nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olması da örgütün diğer güç odaklarını endişeye sevk ettiği belirtildi. Örgüt üyeleriyle sorunlar yaşayan teröristbaşının yeğeni Ebu Seleme Gülen "Kardeşlerinden hastanede olduğunu sakladılar. Muhtemelen cenazesini de bizden saklarlar. Açıktan mezara gömmezler" demişti.