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Beyaz Gazete
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İstanbul'da su kesintisi! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

Ekleme: 23.10.2024 - 09:11 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:14 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da su kesintisi! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

'Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye,

Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik

ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri.'