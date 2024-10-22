Bakan Kacır: Çelik Kubbe için düğmeye bastık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO 2024 Açılış Töreni’nde konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çelik Kubbe için düğmeye bastık. Milli küresel konumlama sistemimizin önemli riskleri bertaraf edeceğini ümit ediyoruz. Askeri ve siyasi bağımsızlığı perçinlemeyi Türkiye Yüzyılı'nda en güçlü şekilde destekleyeceğiz.5 günlük organizasyon boyunca savunma sanayiinin küresel ölçekteki kalbi İstanbul’da atacak. Ülkemizi masada ve askeri sahada zayıflatmak isteyenlerin örtülü ve açık ambargolarına uzun yıllar maruz kaldık. Parasını ödediğimiz savunma ürünlerinin tedarikinde ve bakım süreçlerinde türlü zorluklarla karşılaştık. Tecrübemiz ülkemizin bekası için savunma sanayiinde özgün teknolojiler geliştirmenin bizler için söz konusu olduğunu gösterdi.22 yılda ortaya konulan güçlü siyasi irade milli ve özgün ürünleri öncüleyen uzun dönemli araştırma, geliştirme, nitelikli insan kaynağı yatırımlarıyla savunma sanayiimiz büyük bir atılım gerçekleştirdi.Yerlilik oranımızı yüzde 20’lerden yüzde 80’in üzerine çıkardık. Savunma projelerimizin niteliği ve niceliği muazzam bir gelişim gösterdi. 2002’de 62 savunma sanayi projesi yürütülürken bu sayı binin üzerine çıkmış durumda.İnsansız hava araçlarımız ve SİHA’mızda terörü vatan topraklarından kazıdık. MİLGEM projeleri ve TCG Anadolu ile mavi vatanda ve uluslararası sularda özgürce yol alıyoruz.