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Beyaz Gazete
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İşte TUSAŞ'a sızarak saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ilk görüntüler

Son dakika haberine göre TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristten ilk görüntüler düştü.

İşte TUSAŞ'a sızarak saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ilk görüntüler
Ekleme: 23.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:09 / Editör: Edin Uslu
İşte TUSAŞ'a sızarak saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ilk görüntüler
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği ve rehine olduğu bildiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristten ilk görüntüler düştü.

İşte TUSAŞ'a sızarak saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ilk görüntüler



Saldırıyı gerçekleştiren teröristin uzun namlulu silah kullandığı görüldü.Teröristler TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine geldiği araç.

İşte TUSAŞ'a sızarak saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ilk görüntüler