Whatsapp'a yeni özellik! Artık çok kolay olacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp​, yeni özellikler sunmaya hız kesmeden devam ediyor. WABetaInfo'dan son gelen bilgilere göre, Instagram​'da oldukça sevilen 'hikayeye şarkı koyma' özelliği çok yakında WhatsApp durum paylaşımlarında da kullanılabilecek.WhatsApp, durumlara şarkı ekleme özelliği üzerinde çalışıyor. Artık kullanıcılar, fotoğraf ya da video paylaşırken duruma uygun müzikleri ekleyebilecek. Daha önce bu işlemi gerçekleştirmek için CapCut gibi üçüncü taraf video kurgu programlarını kullanmak gerekiyordu. Bu zorunluluk ortadan kalkmış oldu.Edinilen bilgilere göre, WhatsApp'ın Android için yayınlanan 2.24.22.11 beta sürümünde Instagram hikayelerindeki müzik paylaşma seçeneğinin benzeri test edilmeye başlandı bile. Şu anda test aşamasında olan özellik herkes için kullanıma sunulduğunda, durum güncellemesi yaparken ekranda 'Müzik' butonu göreceksiniz. Bu buton aracılığıyla dilediğiniz şarkıyı aratıp bulabileceksiniz.WABetaInfo sitesi, haberinde bu yeniliğin WhatsApp kullanıcılarına daha eğlenceli ve dinamik paylaşımlar yapma fırsatı sunacağı değerlendirmesinde bulundu.Durumlara müzik ekleme özelliğine ek olarak WhatsApp, kişi ekleme özelliğini de yeniledi. Yeni güncellemeyle artık WhatsApp'a sadece mobil cihazınızdan değil, PC ve tablet gibi giriş yaptığınız diğer cihazlardan da yeni kişiler ekleyebileceksiniz. Çoklu cihaz iletişim özelliği de önümüzdeki günlerde kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak.