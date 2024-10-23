TCMB Başkanı Karahan'dan 'sürdürülebilir iyileşme' vurgusu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Daha hızlı veya kırılgan iyileşme yerine sürdürülebilir iyileşme tercih edilmeli' açıklamasında bulundu.New York'ta gerçekleştirilen 'Global Düzenleyici Forumu'nda finans, iş dünyası ve politika alanlarından küresel liderler bir araya gelirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da konuşmacılar arasında yer aldı.'Yeni finansal riskler: Bilinmeyen bilinmeyenlere hazırlık' panelinde konuşan Fatih Karahan, bilginin yayılma hızının önemine dikkat çekti ve şöyle devam etti:'Bilginin şu anda yayılma hızı, 5-10 yıl öncesine göre çok farklı ve bunun önemli sonuçları var. Elbette, piyasa verimliliği açısından harika bir şey, ama aynı zamanda çok fazla amplifikasyona da yol açıyor. Artık çok daha fazla oynaklık var ve bunun piyasadaki temellerle daha az, belki de duygularla daha fazla ilgisi var. Bu da finansal piyasalarda daha az verimli sonuçlara ve çok daha fazla oynaklığa neden oluyor.Bu, başa çıkması zor bir durum çünkü önleyebileceğimiz somut bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu nedenle, politika yapıcılar ve merkez bankacıları olarak, fark yaratan şeyin güvenilir kurumlara sahip olmak olduğunu düşünüyorum.Eğer doğru bir politika çerçevesine ve halkın, gerektiğinde her şeyi yapacağınıza dair güvenine sahipseniz, bunun piyasaları sakinleştirmeye yardımcı olacağını düşünüyorum.'Çoğu zorluğun yerel gibi görünse de aslında birçok gelişmekte olan piyasa için ortak olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Karahan, merkez bankası başkanı olarak endişelendiği konulardan birinin sermaye akışları olduğunu belirtti.'Hızla büyüyen ekonomiler genellikle çok fazla sermaye çekme eğilimindedir. Ancak bu sermaye akışları oldukça dalgalıdır ve çok hızlı bir şekilde de çıkabilirler' diyen Karahan oluşabilecek makroekonomik dengesizliklere dikkat çekti.