Osman Gökçek'ten CHP'ye sert tepki. 'Bu kan CHP'lilerin eline bulaşmıştır.'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te yaptığı konuşmasında CHP'lilere sert tepki gösterdi.Gökçek konuşmasında, 'Ahmet Atilla Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Komisyonu Başkanı, bu çetenin içinde birinci sırada. Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi sağlık işçileri müdürünü kim atadı? Bu kişi de bu çetenin içerisinde…'dedi.Sözlerini sürdüren Gökçek, 'SGK döneminde daha tuvaletleri yıkayamayan Cumhuriyet Halk Partisi, kalkmış bugün gelmiş AK Parti'ye sağlık sistemi hakkında bilgi vermeye çalışıyor. Sizin SGK döneminizde vatandaşların kuyrukta öldüğünü çok iyi biliriz. Sizin SGK döneminizde çocukların kaçırıldığını çok iyi biliriz. Sizin eski genel başkanınızın yönettiği sağlık sistemini de çok iyi biliriz. Bugün, PKK terör örgütünden dolayı hüküm giymiş Fırat Sarı hakkında bir şey diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Niye diyemiyorsunuz? Çünkü birileri ile aranız bozulur diye korkuyorsunuz. Özellikle şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor; sağlık sistemi ile alakalı en son konuşacak parti sizsiniz. Millet, cenazelerini teslim alamıyordu. Maalesef İBB'nin kendi meclis üyesinin şuan da bu çetenin lideri olduğu ortaya çıktı. Bu kan maalesef CHP'lilerin eline bulaşmıştır. Bunu böyle bileceksiniz.' ifadelerini kullandı.