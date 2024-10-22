Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında FETÖ'cü terörist Fetullah Gülen'in ölümü hakkında da değerlendirmelerde bulundu."Onursuz bir ölüm olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının devamı şu şekilde:Biliyor ve inanıyoruz ki, Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu hainlerden tek tek hesabını soracaktır. Biz devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye olana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız. Başta dava ve yol arkadaşımız Erol Olçok ve kıymetli evladı olmak üzere 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kahramanları rahmetle, şükranla yad ediyorum. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz olsun soğumuştur."Gezi olaylarında sokak terörü ile darbe yapmaya kalktılar. Demokrasimize sıkı sıkıya sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, bomba yağdıran uçaklara, FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik.Tankların arasında sıvışıp kaçan korklar, biz darbecilere meydanları dar ettik. Her hesabın üzerinde bir hesap vardır dedik. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır dedik. Kibre kapılanlardan, halkla arasına mesafe koyanlardan asla ve asla olmadık.Milletimizin belirlediği istikametten bir an olsun sapmadık. Millete ve memlekete bedel ödettirmedik. Teröristler tarafından daha ömrünün baharındayken kalleşçe şehir edilen gençlerimiz oldu. Rabbim hepsine rahmet eylesin diyorum. Bugüne kadar olduğu gibi yine yüksek bir şuurla, insanlara örnek olacak bir teslimiyet içinde Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Mücadelemize verdiğiniz samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen emrinde oldukları ağababalarının eteklerine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklardır.8. Olağan Kongre süreci başladı. İlçelerimizde kongrelerimizi adeta bir bayram havasında tamamladık. Yeni seçilen ve görevine devam eden kardeşlerimi tebrik ediyorum. Görevi devreden arkadaşlarımıza da fedakarlıkları dolasıyla teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.Biz özel bir siyasi hareketiz. AK Parti çatısı altında bencilliğe yer yoktur. Bu kadronun hamurunda biz vardır. Aslolan görevli değil gönüllü olmaktadır. AK Parti bir gönül hareketi olarak doğmuştur. Biz şahsi ikbal kavgası değil Türkiye için istikbal mücadelesi yürütüyoruz. Bizim için esas olan aziz milletin hayır duasıdır.AYRINTILAR GELİYORAyrıntılar geliyor...