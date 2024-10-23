Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti! Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin konuştu: Bu görev için ölümü göze aldım!

Yeni Asır muhabiri Fatih Şendil'in haberine göre Manisa Saruhanlı'da uzun yıllar görev yapan ve birçok başarılı operasyona imza atan Savcı Yavuz Engin, 'Yenidoğan Çetesi' adı verilen çeteyi çökerterek Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.1989 yılında Almanya'da doğan Savcı Yavuz Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamladı. İlk ve ortaöğretimini Bolu 50. Yıl Anaokulu ve Ortaokulu'nda tamamlayan Yavuz Engin, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde aldı.ADALET MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ BİR FİGÜRYavuz Engin, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 2013 yılında buradan mezun olan Engin, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. 2014 yılında savcı adayı olarak meslek hayatına adım atan Engin'in ilk görev yeri Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı oldu.Uzun bir dönem burada görev yapan Engin, 2024 yılının Nisan ayında ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi edildi.Yenidoğan çetesi davasında gösterdiği kararlılık ve cesaretle tanınan Engin, adalet mücadelesinde önemli bir adalet figürü haline geldi."BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİR O ZAMAN SANA KİMSE DOKUNAMAZ"Kendisini sözde emekli İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin'in, Savcı Engin'e odasında bu çetenin ne kadar tehlikeli olduğunu uzun uzun anlatması ve "Benimle bir kare fotoğraf çektir, sayfanda yayınla. O zaman sana kimse dokunamaz" sözleri Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin, çete üyesi Zengin'in bu talebini, ters kelepçeyle adliyeye getirilirken kapıya çıkıp onunla birlikte aynı karede yer alarak karşılamış oldu (!) Mağdur aileler ise Savcı Yavuz Engin'i mesaj yağmuruna tuttu. Birçok anne-baba "Ayağına taş değmesin Savcım" derken, acılarının bir nebze de olsa dindiğini dile getiriyorlar."KURT KAPANINA GİREN SUÇLULAR TÜRK ADALETİNİN ELİNDEDİR"Yeni Asır'a konuşan kahraman Savcı, "Ailelerin güzel dilekleri benim için en büyük onur. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen suçlular, Türk adaletinin elindedir. 2 bin 400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacak. Bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" dedi."DEVLET BİR GÖREV VERMİŞSE EN İYİSİNİ YAPARIM"Devletin verdiği görevi yerine getirdiğini belirten Savcı Engin, "Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Ancak bu medyaya düştüğü için gündem oldu. Ben kimseden korkmadan görevini yapan bir Cumhuriyetin Savcısıyım. Makamlar, unvanlar önemli değil. Devlet bir görev vermişse en iyisini yaparım.Kimseden etkilenmeden, kimseden korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum. Bugün nasıl bir çeteyi çökerttiysek, yine aynı şekilde durmadan görevimize devam edeceğiz" dedi.