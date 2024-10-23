Yenidoğan çetesi skandalı sonrası TBMM ortak karar aldı: Komisyon kuruluyor

TBMM özel hastanelerde yaşanan bebek ölümleri skandalı sonrası harekete geçti. Tüm siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Yenidoğan çetesi adıyla kamuoyunda duyulan çetenin faaliyetleri tüm yönleriyle araştırılacak.TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili görüşme yapıldı. Görüşmelerin sonunda komisyon kurulması kabul edildi. Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek.