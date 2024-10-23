Mavi Vatan'ın yeni gücü! Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracının özellikleri

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM​ Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., denizlerdeki milli mühendislik gücünü yeni bir teknoloji ile devam ettirdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracı STM NETA, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.Sualtı aracını tanıtan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, aracın teknik özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Güleryüz, STM NETA 300 adlı sualtı platformunun oldukça kompakt bir yapıya sahip olduğunu belirtti ve 'İki kişi tarafından rahat taşınabilecek şekilde yaklaşık 70 kilogram ağırlığında. Modüler bir yapısı var. Farklı görevler için programlanabilir vaziyette' dedi.STM NETA, Türkiye'nin Mavi Vatan'da derinliklerin koruyucusu olarak geliştirilen stratejik bir platform. STM, askeri gemi ve insansız otonom sistemler alanındaki mühendislik kabiliyetini birleştirdiği, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı Projesi STM NETA'nın ilk gösterimini, SAHA EXPO Fuarı'nda gerçekleştirdi.STM NETA insansız otonom sualtı aracının tanıtımına Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve fuar ziyaretçileri katıldı. Özgür Güleryüz, birçok farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini, bunlar arasında 'askeri denizcilik', 'otonom sistemler' ve 'taktik milli İHA sistemleri' olduğunu belirtti.Mühendislik kabiliyetlerini birleştirecek bir ürün ortaya çıkardıklarını sözlerine ekleyen Güleryüz, 'Mayın karşı tedbir harekatları olsun, istihbarat olsun, keşif veya arama kurtarma çalışmaları olsun birçok farklı alanda kullanılabilecek bir ürün. 24 saate kadar otonom görev icra edebilecek bir yapıda' diye konuştu.İstihbarat, Gözetleme ve KeşifHızlı Çevre DeğerlendirmesiDenizaltı Savunma HarekatıPatlayıcı Maddelerin İmhasıLiman SavunmasıYerli ve milli tasarımKullanım kolaylığıİki kişi tarafından taşınabilir, küçük boyutlu AUV300 metre derinliğe kadar görev yapabilme kapasitesi24 saate kadar görev süresi2,1 kWh veya 4,2 kWh lityum-iyonAzami 5 deniz mili süratEsnek tasarımModüler, taşınabilir ve yeniden yapılandırılabilir gövde