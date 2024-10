Gelen ihbar yenidoğan çetesini ortaya çıkardı! İletişim Başkanı Altun, 'En somut delili' diyerek 'CİMER' detayına dikkat çekti

Yenidoğan çetesi bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuş, hastane sahipleri, doktorlar, hemşireler ve 112 personellerinin karıştığı skandalda 12 bebeğin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Herkesin tepkisini çeken yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmanın ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER'e gelen şikâyet ile başlaması dikkat çekmişti.Konuyla ilgili Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a konuşan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER'in öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgularken 'Bu olayın gösterdiği en somut şey, CİMER'e yapılan hiçbir başvurunun görmezden gelinmediği, sözüm ona sümenaltı edilmediğidir.' dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Mynet'e yaptığı açıklamalar şöyle;Sayın Başkan, son dönemde, malumunuz, İstanbul'da bazı özel hastanelerdeki bebek ölümleriyle yapılan bir soruşturma gündemde. Bu konuyla ilgili ilk şikayetin de CİMER'e yapıldığını hem İçişleri hem de Adalet Bakanları ifade ettiler. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu soruşturma ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER'e gelen bir şikâyet üzerine CİMER'in bu şikâyeti ilgili kurumlara göndermesiyle başladı.CİMER'e yapılan her başvuruyu biz titizlikle takip ediyoruz ve ivedi bir şekilde ilgili kurumlara bildiriyoruz.Söz konusu şikâyet CİMER'e ilk kez 27 Mart 2023 tarihinde yapıldı. Biz de aynı gün bu şikâyeti Sağlık Bakanlığı'na bildirdik.GÜNLÜK 250 BİN BAŞVURUBaşvuruyu aldığımız dönem günlük 200-250 bin başvuru aldığımız bir dönemdi ve böyle bir dönemde dahi bu başvuruyu hızla ilgili birime ulaştırdık.28 Mart'ta Sağlık Bakanlığı şikâyeti kendi içindeki Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderdi; oradan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ve 31 Mart tarihinde de şikâyet İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Özel Hastaneler Birimi'ne intikal ettirildi.28 Nisan tarihinde de CİMER üzerinden, şikâyette bulunan kişiye, şikayetinin ilgili birimlere iletildiğini bildirdik.Süreç, Sayın Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği üzere, bu şekilde ilerledi. Hamdolsun, ilgili bakanlıklarımızın yaptığı tahkikat neticesinde de bugünkü yargılama evresine gelmiş bulunuyoruz.'BU OLAYIN GÖSTERDİĞİ EN SOMUT ŞEY...'Bu olayın gösterdiği en somut şey, CİMER'e yapılan hiçbir başvurunun görmezden gelinmediği, sözüm ona sümenaltı edilmediğidir.Sistem yapılan hiçbir başvuru yok edilememekte ve her başvuru özenle incelenip ilgili birimlerimize ulaştırılmaktadır.Ben bu noktada müsaadenizle CİMER'e dair birkaç şey söylemek isterim.'CİMER DEVLET-MİLLET İLETİŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR FONKSİYON İCRA ETMEKTEDİR'Günümüzde teknolojinin getirdiği imkânlar sayesinde devlet-millet etkileşimini hızla sağlamak mümkündür. CİMER devlet-millet iletişiminde, halkımızın şikayetlerini, arzu ve taleplerini hızla ilgili birime iletmesi noktasında önemli bir fonksiyon icra etmektedir.CİMER'in etkin ve etkili bir mekanizma olduğunun en somut delili halkımızın CİMER'e gösterdiği teveccühtür.Hatırlayalım; 2023 yılında, 6 Şubat depreminin ardından, CİMER'e 7 buçuk milyondan fazla başvuru yapıldı. Depremden sonraki 3-4 aylık süreçte bazı günlerde yaklaşık 250-300 bin başvuru aldık.Dönem ortalamasına bakıldığında ise o süreçte günlük ortalama 75 bin başvuru alıyorduk.Olağan dönemlerde günlük ortalamanın 15 bin bandında olduğunu düşünürseniz söylediğim rakamların büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir.Biz o dönem, 7/24 çalışma esasıyla milletimize hizmet etmeye çalıştık.'SADECE BU YIL 3,5 MİLYON BAŞVURU VAR'CİMER'e bu yılın ilk 10-11 ayında ise 3 buçuk milyon civarında bir başvuru söz konusu. Yıl sonuna kadar bu rakamda da bir miktar artış söz konusu olacaktır.Burada şu hususu vurgulamak isterim; zaman zaman CİMER'in varlığından rahatsız olanlar, devletimizin milletiyle kurduğu münasebeti çıkarlarına uygun bulmayanlar kamuoyunda, başvurulara cevap verilmediği, başvuruların okunmadığı ya da dikkate alınmadığı şeklinde bir algıyı yaymaya çalışıyor.'HER BAŞVURUYU İKİ MESAİ ARKADAŞIMIZ İNCELİYOR'Açık ve net konuşmak gerekirse bu algıların uygulamada hiçbir karşılığı yoktur.Her bir başvuru 2 mesai arkadaşımız tarafından incelenmekte ve hızla ilgili birime intikal ettirilmektedir.Sadece bildirmekle kalmıyoruz; her bir kurumumuzun en çok şikayet aldığı konuları çıkarıp söz konusu birimimize periyodik aralıklarla bildiriyoruz.Böylece hem mükerrer şikayetlerin önüne geçmiş hem de şikayet konusu kamu hizmetinin hızla iyileştirilmesinde koordinasyonu sağlamış oluyoruz. Bu türden olaylardan seçkilerin yer aldığı “CİMER'le Çözüme Kavuşanlar” adında bir kitabımızı 2 cilt halinde yayınladık ve şu anda 3. Cildi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.Zaman ayırıp sorularımızı içtenlikle cevapladığınız için teşekkür ederim.