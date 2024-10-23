Fast food zinciri McDonald’s’da E.coli bakterisi skandalı: Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı 1 kişi öldü!

ABD'li fast food devi McDonald's yine bir skandala imza attı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Kurumu'ndan (CDC) yapılan açıklamaya göre McDonald's'ın 'Quarter Pounder' hamburgerlerinde E.coli bakterisine rastlandı. 'Quarter Pounder' hamburgerini tüketen 49 kişi hastalandığı ve 10 kişinin ise hastanelik olduğu açıklandı.Tedavi altına alınan hastalar, belirti göstermeden önce McDonald's'ta yemek yediğini ve özellikle 'Quarter Pounder' tükettiğini anlattı. Colorado eyaletinden gelen haber ise büyük panik yarattı. Öyle ki hamburger yiyen bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği ifade edilirken, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarıldı.ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Kurumu, McDonald's'ın söz konusu gıda maddelerinin kullanımını şüpheli vakaların görüldüğü eyaletlerdeki şubelerde geçici olarak durduğunu açıkladı. Skandalın ardından McDonald's hisselerinin yaklaşık yüzde 9 değer kaybettiği ortaya çıktı.Uzmanlar ise McDonald's ürünlerini tüketenleri uyardı.Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3 ila 4 gün sonra başladığını ve çoğu insanın 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38,8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyardı.E.COLİ BAKTERİLESİ NEDİR?Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin 'Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)' gibi bazı alt türleri hayatı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.