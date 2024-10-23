MasterChef’e veda edan Nevzat’tan ilk paylaşım geldi! Sözleriyle takdir topladı...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan MasterChef yeni sezonuyla adından sıkça söz ettiriyor.Her hafta eleme heyecanının yaşandığı yarışmada geçtiğimiz hafta Akın ile son ikiye kalarak veda eden son isim sempatikliği ile seyircilerin gönlünde taht kurmayı başaran Nevzat Güray Günyol olmuştu.Yarışmaya vedasının ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Nevzat sosyal medya kullanıcılarından taktir topladı.Yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren tavırları ile dikkat çeken Nevzat, sosyal medya hesabından iyi dileklerini ileterek yaptığı veda paylaşımıyla bir kez daha gönüllerde taht kurmayı başardı.Nevzat, sosyal medya platformu olan X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Rüya gibi bir serüvenin sonuna geldik. Ama her son bir başlangıçtır. Bu yolculukta muazzam tecrübeler kazandım. Siz değerli takipçilerim ve sevenlerim bana bu yolda destek olduğunuz için hepinize minnettarım. İYİLİK İYİDİR…' ifadelerini kullandı.