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Beyaz Gazete
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Feci kaza... Otomobil ikiye bölündü, 2 kişi yola fırladı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kavşakta hafif ticari araçla çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazada, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:38 / Editör: Edin Uslu
Feci kaza... Otomobil ikiye bölündü, 2 kişi yola fırladıKaza, saat 08.30 sıralarında İmamoğlu Çevre Yolu’nda meydana geldi. Gamber Obuz yönetimindeki otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Otomobil ikiye bölünürken hafif ticari araç da trafik levhasına çarptı. Bu sırada Gamber Obuz ile yanındaki Elif Obuz araçtan fırladı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gamber ve Elif Obuz ile diğer araçta hafif yaralanan 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci kaza... Otomobil ikiye bölündü, 2 kişi yola fırladı