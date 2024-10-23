Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Rekor üstüne rekor kıran altındaki yükseliş sürüyor. Ons altın​ uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 742 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 3 milyon 100 bin lira oldu. Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın​ 3.025,56 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.158,00 TL seviyesinden işlem görüyor.