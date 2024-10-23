Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 5°C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 11°C, 20°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 3°C, 17°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 25°CAz bulutluMUĞLA 9°C, 25°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 26°CParçalı ve az bulutluANTALYA 16°C, 26°CAz bulutluHATAY 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluMERSİN 13°C, 24°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU 5°C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 7°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİNOP 12°C, 19°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın doğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.AMASYA 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluARTVİN 5°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluSAMSUN 12°C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON 11°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluParçalı bulutlu, güneydoğusu yer yer çok bulutlu, Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -4°C, 9°CParçalı bulutluKARS -4°C, 10°CParçalı bulutluMALATYA 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluVAN -1°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 21°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluSİİRT 7°C, 20°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 10°C, 22°CParçalı ve az bulutlu