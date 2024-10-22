WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıları endişelendirdi! Yapay zeka mesajları okuyacak

Meta'nın popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni bir özellik geliştirdi. Yapay zeka destekli 'Chat Memory' (Sohbet Hafızası) adı verilen bu özellik, Meta'nın sanal asistanı Meta AI tarafından WhatsApp üzerinden yapılan sohbetlerdeki bilgileri hatırlayarak daha kişiselleştirilmiş ve ilgili cevaplar sunmayı hedefliyor.Kullanıcıların tercihlerinin ve önceki konuşmalarının sürekli tekrar edilmesinin önüne geçmek amacıyla geliştirilen bu yeni özellik, WhatsApp üzerinden paylaşılan bilgilerin Meta AI tarafından hatırlanmasını sağlayacak. Böylelikle, kullanıcılar tekrar tekrar aynı bilgileri vermek zorunda kalmadan, daha akıcı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabilecek. Yeni özellik, şu anda Android beta sürümünde (2.24.22.9) test ediliyor.WhatsApp'ta önemli tarihleri veya hatırlatmaları unutanlar için faydalı görünse de, birçok kullanıcı gizlilikle ilgili endişelerini dile getirmeye başladı. Meta AI'nin sohbetlerdeki bilgileri hafızasında tutması, kullanıcılarda bilgilerinin reklam için satılacağı endişesi bıraktı.Kullanıcılar, hangi bilgilerin Meta AI tarafından hatırlanmasını istediklerini seçebilecek ve istemedikleri bilgilerin kaydedilmesini engelleyebilecek. Ancak, WhatsApp'ta toplanan bilgilerin diğer Meta platformları (Facebook, Instagram) ile paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.