Dışişleri duyurdu! O çalışanın işine son verildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Minsk Büyükelçiliği'nde görevli sözleşmeli personelin 2023 yılında Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalandığını ve olayın ardından söz konusu kişinin işine son verildiğini duyurdu.Keçeli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir. Söz konusu otomobil, olaya karışan kişinin şahsi aracıdır. Haberlerde bahsedilen diğer 2 kişinin ise Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır.”