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İsrail, Beyrut'ta bir hastanenin çevresini vurdu: 13 can kaybı, 57 yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Üniversite Hastanesi çevresine saldırı düzenledi. Faciada 13 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

İsrail, Beyrut'ta bir hastanenin çevresini vurdu: 13 can kaybı, 57 yaralı
Ekleme: 22.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:58 / Editör: Edin Uslu
İsrail, Beyrut'ta bir hastanenin çevresini vurdu: 13 can kaybı, 57 yaralı
İsrail, Lübnan'a saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İsrail ordusu gece saatlerinde başkent Beyrut'taki Jnah bölgesinde Refik Hariri Üniversite Hastanesi çevresini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'i çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırının hastanede büyük hasara yol açtığı aktarıldı.

İsrail, Beyrut'ta bir hastanenin çevresini vurdu: 13 can kaybı, 57 yaralı