Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili Özel Harekat'tan imalı paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından Türkiye'de sevinç yaşandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcısı olan Gülen'in ölümüyle ilgili Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün sabah ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcısı, 200'den fazla şehidin kanını elinde taşıyan FETÖ elebaşının ölümü Türkiye'de sevinçle karşılandı.İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumdan art arda açıklamalar gelirken, 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı Özel Kuvvetler'de darbeci hainlerle çatışarak can verdi.Dairenin resmi hesabından paylaşılan yazıda 'Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür.' ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve retweet aldı.