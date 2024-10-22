Civciv bu kez yumurtadan çıkmadı! Japon bilim insanları bunu da yaptı

Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kabukları olmadan döllenmiş civciv yumurtalarını kültürlemek için bir yöntem geliştirdi. Yumurtalar, şeffaf filmden yapılmış yapay bir kültür kabına yerleştirildi ve bu sayede civciv embriyosunun yumurtlamadan yumurtadan çıkmaya kadar gelişiminin gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesi sağlandı.Tavuk embriyonik gelişimini gözlemleme çabaları Aristoteles'e (MÖ 300) kadar uzanır. Ancak tavuğun yumurta kabuğu opak olduğundan, yumurtanın içinde gerçekleşen embriyonik gelişimi gözlemlemek için kabuğun kırılması gerekiyordu. Sonuç olarak, şeffaf yapay kültür kapları geliştirmek için girişimlerde bulunuldu. Daha önce bildirilen bir yöntem, embriyoları üç gün boyunca kuluçkaya yatırdıktan sonra kabuklarından çıkarmayı ve ardından şeffaf bir yapay kültür kabında yumurtadan çıkarmayı içeriyordu. Ancak, yumurtlamadan hemen sonra döllenmiş civciv embriyoları (sıfır günlük embriyolar) bu yöntem kullanılarak kültürlendiğinde, normal şekilde gelişmedi.Araştırmacılar bu sorunun nedenini araştırdı ve blastoderm yüzeyini kaplayan yumurta sarısı zarının (yumurta gelişimi sırasında lokal hücre bölünmesinin gerçekleştiği alan) kültürün üçüncü gününde (üç günlük embriyolarda) kuruduğunu keşfetti.Sarısı zarının kurumasını önlemek için araştırmacılar, üst plakası 7° açıyla dönen bir döner çalkalayıcı kullandılar. Bu yenilik, blastodermi kaplayan zarın kurumasını önledi ve bu da daha sonra üç günlük embriyoların hayatta kalma oranını iyileştirdi. Yeni yöntem sayesinde kültüre alınan embriyolar kademeli olarak gelişti ve kuluçka başlangıcından itibaren 21. günde sağlıklı civcivler dünyaya geldi. Araştırmacılar, bu süreçte makroskopik embriyo gelişim aşamalarını gerçek zamanlı olarak gözlemlemeyi başardıklarını belirtiyorlar.Söz konusu buluş, biyolojik değişikliklerin gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanıyan bir yöntem olarak tanımlandı. Bu tekniğin toksik kimyasal analizler ve kök hücre araştırmaları gibi alanlar için yeni bir araç sağlayabileceği belirtildi. Çalışma Scientific Reports dergisinde yayımlandı .