Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 42 bin 718’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 1 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 718’e, yaralı sayısının ise 100 bin 282’ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail, 382 gündür Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 115 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 487 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 718’e, yaralı sayısının ise 100 bin 282’ye yükseldiği aktarıldı.