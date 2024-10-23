Dört gözle bekliyorlar! Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hacı adaylar, yıllardır kutsal topraklara gitmek için bekliyor. Hac yenileme işlemlerinin ardından adaylar hac kuralarının ne zaman çekileceğini merak ediyor.Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen hac kuraları için adaylar, hac kuraları ne zaman çekilecek 2024 sorusunu gündeme getirdi.Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından düzenlene hac kuraları hakkında araştırmalar tekrar artmaya başladı.Hac kuraları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Genel olarak bakıldığında ise hac kuralarının ocak ayında yapıldığı görülüyor.Hac ayları hicri takvimdeki Şevval ile Zilkade aylarının tamamı ve Zilhicce ayının ilk 10 günü olarak görülüyor.İhrama da bu aylar içinde girilmesi gerekiyor. Bu nedenle bu aylara hac ayları deniliyor.