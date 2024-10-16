Sakarya'da acı kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Yeni Mahalle Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda otomobil, sürücüsü Adem Ö.'nün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halinde duran hafif ticari araca çarptı.Kazada sürücü Adem Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Sultan Geçtim isimli kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Geçtim, yaşamını yitirdi.Yaralı sürücü ise Sadıka Sabancı Hastanesi'ne sevk edildi.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.