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Terör örgütlerine ağır darbe: 14 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerine ağır darbe: 14 terörist etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 16.10.2024 - 09:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:13 / Editör: Fehmi Öztürk
Terör örgütlerine ağır darbe: 14 terörist etkisiz hale getirildi!
Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

'TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!


Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor.

Terör örgütlerine ağır darbe: 14 terörist etkisiz hale getirildi!